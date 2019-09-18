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كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 05:48 مساءً - فاجأت الفنانة نانسي عجرم متابعيها بأول صور واضحة لابنتها ليا خلال معموديتها، في حفل اقتصر على عائلتها وبعض الأصدقاء المقربين وبحضور شقيقها نبيل.
وخطف الشاب الوسيم، الذي سبق وقدم بعض الاغاني قبل سنوات، الانظار بوسامته وملامحه التي تشبه الى حد كبير ابمة نانسي الكبري ميلا، وظهر في اغلب الصور وهو يحمل الطفلة الجميلة بحنية وحب، وكانت الطفلة بأمان بين يديه الى ان نامت.
وعبرت نانسي عن سعادتها بشقيقها من خلال نشر صوره عبر خاصية الستوريز على تطبيق انستغرام وعبارة “مع خالو نبيل”، وحرصت ايض على نشر الزينة المميزة التي تم تجهيزها للحفل البسيط وفستان طفلتها الملائكي والتي طغت على الاجواء اللون الابيض.
وكانت ابنة نانسي محط اهتمام المتابعين، خاصة أنها المرة الأولى التي تنشر فيها صورة كاملة لها، وعبروا عن سعادتهم بهذه الحطوة، لافتين الى الشبه الكبير بينها وبين والدتها لناحية لون العينين وشكل الوجه.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق نانسي عجرم يخطف الانظار بجماله.. شاهدوا كم يشبه ابنتها خلال معموديتها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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