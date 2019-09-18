صور.. مشاهير من بوليوود خسروا أوزانهم.. شاهد الفرق قبل وبعد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

في عالم الفن وبوليوود، النجوم على استعداد للذهاب إلى أبعد الحدود للحفاظ على لياقتهم البدنية والشكل، سواء كان ذلك عبر نظام التمرين الشاق أو التمسك بخطة نظام غذائي صارم ، فليس هناك حدود لالتزامهم. فيما يلي قائمة مصورة لبعض التحولات التي طرأت على إطلالات النجوم، من الذين خسروا أوزانهم.

سارة علي خان

في حوالي عام 2012 و 2018

كارينا كابور خان

الممثلة في التسعينيات ثم في عام 2013.

سونام كابور

في أوائل عام 2000 ثم في عام 2016.

بهومي بيدنيكار

في عامي 2015 و 2018.

ايشواريا راي باتشان

في عام 2012 ثم في عام 2017.

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سوناكشي سينها

الممثلة في أوائل عام 2010 و 2018.

أرجون كابور

الممثل في أوائل عام 2010 و 2017.

علياء بهات

خلال أوائل عام 2010 وفي عام 2017.

عدنان سامي

المغني في عام 2004 ثم في عام 2016.

بارينيتي شوبرا

الممثلة في عام 2014 ثم في عام 2016.

إيشا ديول

في عامي 2003 و 2011.