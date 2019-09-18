كارول سماحة تتعرض للتنمر بسبب التجاعيد.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام بصورة لإطلالة حديثة لها بدون ماكياج.

كارول، ظهرت في الصورة بتجاعيد تملئ وجهها أثارت العديد من تساؤلات متابعيها حول سر ظهور علامات التقدم في السن عليها بهذا الشكل.

ورغم الانتقادات إلا أن الكثير من محبي كارول سماحة دافعوا عنها مؤكدين أنها على طبيعتها وأنها تتمتع بالجمال مهما كانت، بينما شكك البعض في حقيقة الصورة مؤكدين أنها تستخدم برنامج لتكبير السن مثل التي استخدمت مؤخرا.

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وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها كارول سماحة لمثل هذا الأمر الذي كانت ترد عليه بروح مرحة وردت في بعض المرات على سؤال أحد متابعيها والذي سألها عن عمرها لترد ساخرة بقولها: “أجمل عمر للمرأة هو سن الستين”.

يذكر عن كارول سماحة، تعيش حالة انتعاشة فنية خلال الفترة الأخيرة وقدمت عدد كبير من الحفلات الفنية كما أحيت العديد من المهرجانات الدولية.

وكانت قد عانت من شائعة انفصالها عن زوجها المصري وليد مصطفى، الأمر الذي دعاها لنزع خاتم زواجها على الهواء خلال لقاء فني لها موجهة رسالة لمروجي مثل هذه الشائعات بأن يكفوا عن نشرها لأنها تعيش حياة سعيدة مع زوجها وابنتها الوحيدة.