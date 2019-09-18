الأطباء يوصون منة فضالي بجراحة.. والفنانة تخشى العواقب

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة المصرية منة فضالي، حالتها الصحية والجراحة التي تخشى الخضوع لها للمرة الأولى.
منة فصالي، قالت في بث مباشر عبر خاصية الأستوري بموقع انستجرام، إنها تعاني من ورم صغير، و أنها ليست حبة أو دمل أو ما شابه، ولكنه كيس دهني أكد الأطباء أنه يحتاج إلى تدخل جراحي، وهي تخشى خوض هذه العملية.
وردت على بعض المعلقين الذين أكدوا لها أن علامات التقدم في السن ظهرت على وجهها قائلة: “أنا عندي 35 سنة، والحمدلله أنا زي ما أنا بس توصلوا لسني وروني هتبقوا عاملين إزاي”،
كما أوضحت أنها لم تقم بأي عمليات تجميل أو شد للبشرة، وأنها من الممكن أن تخوض مثل هذه الجراحات بعد سن الأربعين.
ووجهت كلامها إلى الذين يروجون تلك الشائعات بقولها “يارب تكونو اتبطيتوا وهديتوا”.
يذكر أن منة فضالي تنشغل بتصوير دورها في فيلم “ماكو” مع نيقولا معوض، ناهد السباعي، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لعرضه.
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