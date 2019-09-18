أحلام.. إطلالات مبهرة وتألّق دائم

تلفت النجمة الاماراتية احلام الأنظار، دائمًا، من خلال إطلالاتها والأزياء التي تختارها في كافة المناسبات، حيث تبهر الحضور والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأناقتها المعهودة في اختيار التصاميم التي تناسب كل حدث.

وفي هذا السياق، نشرت أحلام على حسابها عبر موقع انستغرام صورًا أظهرت اطلالتها في الحلقات التي كانت قد صورتها في بيروت ضمن برنامج “ذا فويس”.

وحثّت أحلام جمهورها في كل الوطن العربي على انتظارها في الموسم الخامس من “ذا فويس” الذي سينطلق يوم السبت المقبل، 21 أيلول/سبتمبر الجاري عبر شاشة كل العرب MBC.

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اختارت أحلام تصميماً باللونين الاحمر والاسود حيث بدت فيه في كامل جمالها وأناقتها، مع تسريحة شعر مميزة وملفتة زادت من جاذبية هذه الفنانة المتألقة. اما المكياج فجاء متناسبا مع أزيائها وتصفيفة شعرها.

النجمة الاماراتية كانت قد أطلت بتصميم مشابه ولكن مختلف بالالوان في المؤتمر الصحفي الذي عقدته “ام بي سي” للاعلان عن انطلاق “ذا فويس” بموسمه الخامس.

بدت أحلام رشيقة وممشوقة بعدما لاحظ العديد من المتابعين خسارتها للكثير من الوزن الزائد.

وقد نجحت أحلام في الاطلالتين في جذب المتابعين عبر انستغرام، حيث راحوا يعبّرون لها عن إعجابهم بها وبالازياء التي ترتديها والتي كانت كفيلة بإظهارها في غاية الجمال والروعة.