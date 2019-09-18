شقيق نانسي عجرم وابنتها "ليا" يُثيران مواقع التواصل بجمالهما.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس بصورة ليا ابنة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والتي نشرتها الأخيرة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفتت ليا الأنظار إليها بسبب الشبه الكبير بينها وبين والدتها بالإضافة لجمالها المُلفت والبريء، وتغزل رواد السوشال ميديا بجمالها، كما أشاد البعض بتصرفات الفنانة اللبنانية وعدم إخفائها وجه ابنتها كما تفعل الكثيرات من النجمات.

صورة ليا نشرتها عجرم من حفل تعميدها، فيما ظهرت عجرم بفستان وقبعة باللون الأبيض، بينما تسربت اليوم المزيد من الصور من الحفل الذي اقتصر على عدد من المقربين من الفنانة وزوجها بالإضافة لعائلاتهما.

وفي إحدى الصور ظهر نبيل عجرم وهو شقيق الفنانة اللبنانية الأصغر، في ظهور جديد له بعد غياب سنوات طويلة جدًا، وبدا نبيل الذي كان قد دخل عالم الغناء في بداياته لكن لم يستمر، وقد اختلف شكله وغزا الشيب الأبيض شعره، إلا أن الجمهور أجمع على وسامته وجماله الملفت.

Advertisements

وتداول رواد السوشال ميديا صور نبيل عجرم إلى جانب زوجته وهو يحمل ابنة شقيقته ليا، وفي إحدى الصور ظهرت معه شقيقته نانسي.

يُشار إلى أنه وبالإضافة لنبيل، فإن لنانسي عجرم شقيقة تُدعى نادين.