وفاة مغني الروك الأميركي إيدي ماني عن 70 عاماً

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جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي مغني الروك الأميركي، إيدي ماني، الذي سطع نجمه في السبعينات والثمانينات عن 70 عاماً، وفق ما نقلت مجلة "فراييتي" عن مصدر من عائلته.
وكان ماني قد كشف في آب/أغسطس عن إصابته بسرطان في المريء بات في مرحلة متقدمة.
وجاء في بيان: "تعلن عائلة ماني ببالغ الأسى وفاة إيدي هذا الصباح، ونحن على يقين من أن ذكراه ستبقى حية عبر موسيقاه".
ولد إدوارد جوزيف ماهوني ببروكلين في 21 آذار/مارس 1949. وسطع نجم المغني والمؤلف في السبعينات والثمانينات بفضل أشرطة مصورة لأغانيه المطعمة بالفكاهة في بدايات محطة "أم تي في".
ومن أشهر أعماله، "تايك مي تونايت" و"تو تيكيتس تو بارادايس" و"بايبي هولد أون".
وخلال السنوات الأخيرة، عرض برنامج لتلفزيون الواقع عن ماني وعائلته تطرق إلى مشاكله الصحية.
وعام 2001، انضم الفنان إلى برنامج للإقلاع عن إدمان الكحول.
وكان ماني يحضر ألبوماً جديداً في الاستوديو قبل تشخيص إصابته بالسرطان. وألغى جولة كانت مرتقبة في صيف عام 2019 للتركيز على صحته.
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