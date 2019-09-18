سيلفستر ستالون يُحذّر من خطر عقلي بسبب قلة الفرص المتاحة أمام التحدي الجسدي

أكد النجم الأميركي، سيلفستر ستالون، أن مشاكل الصحة العقلية آخذة في الازدياد بسبب قلة الفرص المتاحة أمام التحدي الجسدي.

ويستعد ستالون لإصدار الجزء الخامس من سلسلة أفلامه رامبو، ويستعرض فيه قضية الاتجار بالبشر في المكسيك، وسط هجوم الرئيس دونالد ترامب على الهجرة عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وتقول سكاي نيوز إن النجم، البالغ من العمر 73 عاما، وافق على إعادة تجسيد شخصيات، مثل روكي ورامبو، في إطار قصة مليئة بـ"التحدي".

وضرب ستالون مثالا بشخصية رامبو الذي واجه تحديا جسديا بقوله: "رامبو، أين يذهب المحارب عندما لا تكون هناك حرب ولا يتم السماح لك للعودة لبلدك؟ لذا فرامبو هنا واجه مشكلة".

تكون هناك حرب ولا يتم السماح لك للعودة لبلدك؟ لذا فرامبو هنا واجه مشكلة".

وأضاف: "أعتقد أن قضايا الصحة العقلية آخذة في الارتفاع بسبب تقلص الفرص لتحدي نفسك جسديًا".

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كما أعرب ستالون عن أسفه لتراجع عدد الأدوار بالنسبة للرجال الأكبر سنا، قائلاً إن الاستوديوهات تنتج أفلاما أقل وكل شيء "ينهار".

وفي حديثه عن قراره بشأن التعامل مع العاملين في مجال الإتجار بالبشر، قال: "الاتجار بالبشر أمر سيء حقا، لكن اسمحوا لي أن نكون صادقين هنا".

وتابع: "المكسيك تواجه مشاكلها وأنا متأكد من أن الكثير من الناس هناك، الأغلبية، يقولون يا إلهي كم أتمنى أن تتوقف هذه الجريمة"

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