مسلسل "تشيلّو" إلى بورتو ريكو







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت شركة Metro TV الناطقة باللغة الإسبانية، أنها ستعرض مسلسل "تشيلو" الذي جمع في بطولته الممثلة نادين نسيب نجيم، مع الممثلين يوسف الخال وتيم حسن. علماً أنه خضع للدبلجة الإسبانية بعد عرضه سابقاً في عدة دول أوروبية.

واستعانت الصفحة الرسمية للشركة بصورة لـ"نجيم" نشرتها عبر صفحتها الخاصة على "فيسبوك" لترفقها بتعليق تضمن الإعلان عن عرض المسلسل. وجاء فيه: "نعلن عن عرضنا المسلسل اللبناني "تشيلو" في بورتو ريكو".





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