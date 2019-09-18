حسام داغر: أجسد رئيس تحرير في "ملاك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

كشف الفنان حسام داغر عن تعاقده على مسلسل درامي جديد، يتعاون فيه مع الفنان كريم فهمي، والمخرج إبراهيم فخر.

وقال حسام داغر في تصريحات خاصة لمصراوي: "المسلسل يحمل اسم ملاك، مؤقتًا لحين الاستقرار على الاسم النهائي للعمل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي ويناقش عدة قضايا مهمة".

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وتابع: " أجسد في أحداث المسلسل شخصية رئيس تحرير، والعمل يشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم كريم فهمي، وأيتن عامر، وهنادي مهني، ومحمود عبد المغني، وأحمد صيام ومن اخراج ابراهم فخر، وتأليف حسين دهشان".

وأعرب داغر عن سعادته بالتعاون مع المنتج إبراهيم فخر الذي تعاون معه في عدد من الأعمال كان آخرها مسلسل "زلزال"، الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.

يذكر أن حسام داغر شارك في رمضان الماضي في عملين هما "زلزال" بجانب محمد رمضان، ومسلسل "فكرة بمليون جنيه " بجانب علي ربيع.