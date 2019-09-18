بالصور| فريق "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يحتفل ببدء التصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

احتفل المنتج وائل عبدالله أمس الثلاثاء، مع فريق فيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بانطلاق التصوير، ليجمعه الفيلم من جديد بالفنان كريم عبدالعزيز، بعد أخر تعاون جمعهما في فيلم "نادي الرجال السري".

أقيمت الاحتفالية في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، بحضور الفنان ماجد الكدواني ومؤلف الفيلم أيمن وتار.

‏‎وقامت شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض بإعداد أكثر من تورتة، منها واحدة على شكل وثيقة زواج، وأخرى تحمل صورة كريم عبدالعزيز، وثالثة بصورة دينا الشربيني.

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‏‎حضر الاحتفال حسن عبدالفتاح مدير توزيع شركة أوسكار، والمنتج وصاحب دور العرض حسن فايق ونجله إسماعيل فايق، والمنتج لؤي عبدالله ونجله محمد عبدالله، والمستشار الإعلامي رباب إبراهيم، وأبطال العمل والتقطوا بعض الصور التذكارية.

‏‎"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني ودينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد ثروت، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف.

الفيلم من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة "أوسكار للتوزيع ودور العرض" للؤي عبدالله ووائل عبدالله.