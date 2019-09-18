ابتهال الصريطي :مشاركتي في "الجونة" بـ"لما بنتولد" تشعرني بالفخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

أكدت الفنانة ابتهال الصريطي، أن عرض فيلمها "لما بنتولد" بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، يجعلها تشعر بالفخر، معربة عن سعادتها بالمشاركة في هذه التجربة.

وتمنت أن تنال إعجاب الجمهور سواء عقب عرضه بالمهرجان أو عرضه سينمائيًا.

وقالت ابتهال، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لما بنتولد" تجربة مختلفة عما قدمته سواء في التليفزيون أو السينما، والاختلاف مطلوب لدى الممثل، وشايفة الفيلم هيكون إضافة قوية لمسيرتي الفنية، ووافقت على خوضها عقب عرض الدور لأني حسيت الشخصية قبل تصويرها، إضافة إلى كونه بطولة شبابية مشتركة.

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وأضافت، أن الفيلم يعد التجربة الثانية لها سينمائيًا بعد تجربتها الأولى بفيلم "فتاة المصنع" مع المخرج الراحل محمد خان.

واستكملت: فيلم "لما بنتولد" يتناول قصة ثلاث شخصيات مختلفة، الأول يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء، والثانية امرأة مسيحية حالمة تقع في حب شاب مسلم، بينما الثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من، عمرو عابد، أمير عيد، محمد حاتم، بسنت شوقي، وسلمى حسن، الفيلم من إخراج تامرعزت، وتأليف الراحلة نادين شمس.