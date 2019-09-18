مي كساب: "السوشيال ميديا بتجبلي اكتئاب"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
قالت الفنانة مي كساب، إن وسائل التواصل الاجتماعي تصيبها بحالة من الاكتئاب، و"عرت" المجتمع بشكل يخض.
وكتبت مي، تدوينة عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "السوشيال ميديا يا أستاذنا سلاح ذو حدين مفيدة ومضرة، وعرت المجتمع بشكل يخض، وعن نفسي بتجيبلي اكتئاب أغلبية الوقت، نادرًا أما بتسعدني".
وتنتظر مي كساب، طرح فيلمها الجديد "الطيب والشرس واللعوب"، بدور العرض يوم 2 أكتوبر المقبل.
فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، بطولة أحمد فتحي، مي كساب، بيومي فؤاد، محمد سلام، ومن إخراج رامي رزق الله.
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