مي كساب: "السوشيال ميديا بتجبلي اكتئاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

قالت الفنانة مي كساب، إن وسائل التواصل الاجتماعي تصيبها بحالة من الاكتئاب، و"عرت" المجتمع بشكل يخض.

وكتبت مي، تدوينة عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "السوشيال ميديا يا أستاذنا سلاح ذو حدين مفيدة ومضرة، وعرت المجتمع بشكل يخض، وعن نفسي بتجيبلي اكتئاب أغلبية الوقت، نادرًا أما بتسعدني".

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وتنتظر مي كساب، طرح فيلمها الجديد "الطيب والشرس واللعوب"، بدور العرض يوم 2 أكتوبر المقبل.

فيلم "الطيب والشرس واللعوب"، بطولة أحمد فتحي، مي كساب، بيومي فؤاد، محمد سلام، ومن إخراج رامي رزق الله.