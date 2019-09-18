محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
علق الفنان محمد عادل إمام، على الاحتفال بعيد ميلاده، بطريقة كوميدية.
ونشر "إمام" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة له، وعلق: "بقالي أربع أيام الناس بتحتفل بعيد ميلادي، ده ولا عيد ميلاد ملكة إنجلترا، شكرا على الحب ده كله، انتوا إحلى حاجة في حياتي".
محمد عادل إمام من مواليد 16 سبتمبر 1984، له عدد من الأعمال أبرزها "عمارة يعقوبيان"، "صاحب السعادة"، "جحيم في الهند"، وآخر أعماله مسلسل "هوجان" الذي عرض في رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عادل إمام يعلق على عيد ميلاده بطريقة كوميدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.