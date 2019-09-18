محمد عادل إمام يعلق على عيد ميلاده بطريقة كوميدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

علق الفنان محمد عادل إمام، على الاحتفال بعيد ميلاده، بطريقة كوميدية.

ونشر "إمام" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة له، وعلق: "بقالي أربع أيام الناس بتحتفل بعيد ميلادي، ده ولا عيد ميلاد ملكة إنجلترا، شكرا على الحب ده كله، انتوا إحلى حاجة في حياتي".

محمد عادل إمام من مواليد 16 سبتمبر 1984، له عدد من الأعمال أبرزها "عمارة يعقوبيان"، "صاحب السعادة"، "جحيم في الهند"، وآخر أعماله مسلسل "هوجان" الذي عرض في رمضان الماضي.