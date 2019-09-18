بعد 6 أسابيع.. "ولاد رزق 2" يتجاوز 92 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حقق فيلم "ولاد رزق 2"، نجاحا كبيرا، منذ طرحه بالسينمات، من 6 أسابيع.
الفيلم يتنافس مع عدد من أفلام سباق عيد الأضحى المبارك، وهي "الكنز 2"، "الفيل الأزرق 2"، "خيال مآتة"، "إنت حبيبي وبس"، بالإضافة لفيلم "الممر" من أفلام عيد الفطر.
وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 92 مليون 534 ألف 335 جنيه.
فيلم "ورد رزق 2" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، ومن إخراج طارق العريان.
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