غدًا.. حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يقام مساء غدِ الخميس الموافق 19 سبتمبر، حفل ختام الدورة السادسة والعشرين للمهرجان الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران.

ويبدأ الحفل في تمام السابعة مساءً، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور دكتور سامح مهران، رئيس المهرجان، والمخرج عصام السيد، المنسق العام، ودكتور دينا أمين، مدير المهرجان، والشاعر محمد بهجت، رئيس اللجنة الإعلامية، وبحضور كوكبة من نجوم الفن.

وتُمنح ميدالية المهرجان التجريبي لتكريم كل من الفنان سيد رجب، والفنانة سميرة عبدالعزيز، والفنان أحمد كمال، والكاتب أبو العلا السلاموني ، والكاتب عبدالرازق حسين.