ممثلة تنشر وثيقة خُلع زوجها بعد خطبته أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة السورية رنا الأبيض صورة "خُلع" بحسب وصفها، بينها وبين زوجها وائل الدباس؛ رداً على تعليق إحدى متابعيها التي أكدت أن الطلاق وقع بينهما منذ فترة طويلة، أي قبل أن يرتبط بأخرى.

وقالت الأبيض في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "هذه ورقة مخالعتي من السيد وائل الدباس بتاريخ 9 /9 /2019، تعليقاً على إنه مطلقها من زمااان".

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وأضافت: "إن كنتم تعلمون، فهي مصيبة وإن كنتم لا تعلمون فالمصيبة أكبر، وما بعرف مين الفاسق فينا، فهل تبينتم الآن، بالفعل لا تقل حسبي ونسبي، قل فعلي وعملي".

واختتمت منشورها قائلة: "بتشكر كل مين تعاطف معي بكلمة فيها إنسانية من عيلتي الكبيرة ببلدي من أهلي وناسي وأصدقائي القريب منكم والغريب وما بتمنى حدا يعيش مرارة موقفي، وبتمنى للعريسين حياة سعيدة وسامحونا".

يذكر أن الفنانة رنا الأبيض شاركت في بطولة العديد من الأعمال الفنية من بينها فيلم "غراميات نجلاء" ومسلسل "حرملك" و"الجوكر" و"أهل الغرام" وغيرها.