“أحلام” للجمهور السعودي: “أوعدكم بحفلة عظيمة في الرياض”

أعربت الفنانة الإمارتية أحلام عن سعادتها بالمشاركة في احتفالات اليوم الوطني السعودي 89 المقررة بتاريخ 23 سبتمبر الجاري، مبينة أنَّ هذا أقل شيء تقدِّمه للمملكة وأهلها. جاء ذلك خلال ردّها على تغريدة نشرها حساب (Enjoy Saudi) التابع لهيئة الترفيه في «تويتر» مساء الثلاثاء، والذي أعلن مشاركة الفنانة الإماراتية بحفلة الرياض. وكتبت «أحلام» عبر حسابها الشخصي: هذا واجب وأقل شيء نقدِّمه في حب السعودية الغالية. مضيفة: «أوعدكم بحفلة عظيمة لكل أهلي في المملكة».
هذا وتعدّ «حفلة الرياض» واحدة من فعاليات الاحتفال باليوم الوطني، وتقام مساء يوم الاثنين المقبل في مركز الملك فهد الثقافي بمشاركة كلّ من الفنانين عبادي الجوهر وحسين الجسمي وراشد الفارس إضافة إلى أحلام. الجدير ذكره أنَّ آخر مشاركات الفنانة أحلام في المملكة كانت في ختام ليالي موسم الطائف على مسرح سوق عكاظ نهاية شهر أغسطس الماضي.
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