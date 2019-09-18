بالفيديو: فنانة خليجية تتعرض للشتم بسبب زواجها من رجل أعمال مصري.. وهذا ردها

أحدثت الفنانة التشكيلية والكاتبة الكويتية وداد المطوع ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو كشفت فيه زواجها.

واشارت إلى أنها ارتبطت برجل أعمال مصري الجنسية ويدعى هيثم إمام. ولفتت إلى أنها أعلنت ذلك من خلال حسابها على “تويتر”.

وفي المقابل ذكرت أنها فوجئت بكمية الشتائم والسباب والاهانات التي وجهت إليها بعد ذلك.

ونبهت المتابعين الذين كتبوا التعليقات غير اللائقة إلى ضرورة مسحها، مضيفة أنها سترفع دعاوى ضدهم في حال لم يقوموا بذلك.

وتوجهت بالشكر إلى كل الأشخاص الذي تقدموا منها بالتهنئة. وأطلق هذا موجة واسعة من التعليقات على الحسابات التي أعادت نشر الفيديو على تطبيق الصور والفيديوهات حيث دافع الكثيرون عن الفنانة مشيرين إلى أن حياتها الشخصية ملك لها وأنه يمكنها الزواج من الرجل الذي تختاره أياً تكن جنسيته.