آديل تشتري قصرًا بـ 10 ملايين دولار بعد شهر من طلاقها.. شاهد!

ظهرتْ صور جديدة لقصر المغنية البريطانية آديل الجديد، والذي يقع على بعد أمتار قليلة من منزل طليقها سيمون كونيكي. وأنفقت المغنية البريطانية البالغة من العمر 31 عامًا، التي تُشارك ابنها أنجيلو من زوجها السابق، 10.65 مليون دولار على منزل بيفرلي هيلز الذي يقع مقابل مسكن آخر يملكه ويُقيم فيه سيمون. وتمّ بناء القصر المكوّن من 5 غرف نوم و6 حمامات، في بداية الستينيات، ويمتد على مساحة 6045 قدمًا مربعًا، ويشمل مكتبًا كبيرًا واستوديو فنيًا وغرفة حرفية ومكتبة وجيم.

وتُظهر الصور الجديدة مدى قرب قصري آديل وسيمون، والذي سيكون بلا شك مفيدًا أثناء تربية ابنهما أنجيلو، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية. واشترت النجمة القصر بعد حوالي شهر من تأكيد انفصالها عن كونيكي بعد 7 سنوات من ارتباطهما، وسنتين من الزواج. وكانت النجمة البريطانية قد أنفقت سابقًا 9.5 مليون دولار لمنزل في الحي الفاخر، والذي يعيش فيه النجوم مثل جنيفر لورانس، كاتي بيري وكاميرون دياز، أشتون كوتشر، ميلا كونيس، بينيلوبي كروز، خافيير باردم ونيكول كيدمان.