بالصور.. ختام ورشة الفرنسي سباستيان "فرضية الوحش والإنسان"

اختتم المدرب الفرنسي اليوم الأخير من ورشة الجسد كمسار للشعر، والتي استمرت حتى الواحدة من صباح يوم الأربعاء 18سبتمبر، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى، ترجمة نوال عبدالعزيز.



واستهل سباستيان الورشة بتدريبات رياضية، لإعادة نشاط الجسم مرة أخرى لمدة ثلاثين دقيقة،

ثم تابع سباستيان بتدريب تعميق الخيال، وقد فاجأ سباستيان المتدربين بإحضار بعض فيلم ومسرحية فرنسية مترجمة بالإنجليزية كهدايا تذكارية لهم.

وطلب سباستيان من المتدربين برسم وحش على أجسامهم، ثم يتجمع كل صديقين وحشين بجانب

بعضهما البعض، ثم بلمسة سحرية من سباستيان يتحول الوحش إلى إنسان مرة أخرى.

و تابع سباستيان بخلق حديقة خيالية، تضم الوحش وصديقه الإنسان، ثم يطلب صديقه الإنسان بأن يبتعد عن الوحش حتى يتفرقا تماماً، وهنا نرى الخوف فى أعين الوحوش لفقدان أصدقائهم، ثم يعود أصدقائهم البشر مرة أخرى ، فتعود الحياة والفرحة لكل منهم مجدداً.







