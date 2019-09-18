خاص.. نكشف تفاصيل أغنية "تحيرك" لعمرو دياب

نشر النجم الكبير عمرو دياب بوستر رابع أغنياته بعنوان "تحيرك"، ضمن ألبومه الجديد "أنا غير"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
علمت "الوفد" من مصدر خاص أن الأغنية من كلمات الشاعر محمد القاياتي، ومن ألحان المطرب محمد حمزة، ومن توزيع طارق مدكور، وأضاف المصدر أنالأغنية تحمل الطابع الرومانسي الحزين وستُطرح خلال يومين على أحد الشركات المحمول.
جدير بالذكر أن عمرو دياب يستعد لطرح البوم "أنا غير" كاملة خلال الأسبوعين المقبلين عبر المتاجر الإلكترونية وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.
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