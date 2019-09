بالصور.. تطبيق برنامج Vectorworks في ختام ورشة الإضاءة بالمعاصر والتجريبي

بدأت منذ قليل فعاليات اليوم الثالث والأخير من ورشة الإضاءة للمصمم الأمريكي جاي رايان، والمقامة بمسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية ضمن فعاليات مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر و التجريبي في الدورة الـ 26.



استهلت الورشة بمحاضرة المدرب الأمريكي جاي رايان عن ماهية اللون، وطاقة الضوء وكيفية استقبال العين البشرية للضوء، وأكد رايان على أن طاقة الضوء تختلف حسب نوع الجهاز أو المصدر الذي تصدر منه، فهي تتغير حسب الجهاز الذي توضع بداخلة اللمبة.

وأشار إلى أن هناك طرق عدة لاستخدام الضوء في العرض المسرحي حيث أنه يمكن استخدام الألوان التي تنتمي لعائلة واحدة مثل مشتقات اللون الأزرق أو الأحمر أو البنفسجي والتدريجات الخاصة به.



كما أوضح رايان أنه يمكن استخدام ألوان مختلفة والتي تنتمي لنفس العائلة اللونية مؤكدا على أن لكل لون تأثير مختلف يعمل على جذب الانتباه بطرق مختلفة عن الألوان الأخرى، وهناك ثلاثة ألوان مقابلين لبعضهما البعض، وعلى

المصمم أن يقوم باختيار لون رئيسي يبدأ من خلاله التصميم.

أكد المصمم الأمريكي جاي رايان خلال الجزء النظري من ورشة الاضاءة على أنه يقوم بعمل مخطط للإضاءة لكل عرض مسرحي يقوم بتصميمه مستعينا بذلك ببرنامج برنامج فيكتور وركس Vectorworks، حيث أنه يقوم بوضع مخطط المسرح على هذا البرنامج ويقوم بتحديد مواقع وحدات الإضاءة المختلفة في الأماكن المخصصة لها وفقا لسيناريو العرض المسرحي.

وصاحب ذلك وضع مخطط أو الرسم التخطيطي لمسرح الفلكي وكيف استخدم وحدات الإضاءة الموجودة بالمسرح في خدمة العرض الأمريكي surveys of the prairie of your room والتي عرضت ضمن المهرجان.