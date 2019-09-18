برنامج ختام المعاصر والتجريبي الـ26

يختتم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي الـ26 فعالياته، غدًا الخميس على المسرح الكبير بدار الأوبرا، في الساعة تمام الثامنة مساءً، بحضور د. سامح مهران رئيس المهرجان، والمخرج عصام السيد المنسق العام، و د. دينا أمين مدير المهرجان، والشاعر محمد بهجت رئيس اللجنة الإعلامية، و كوكبة

من نجوم الفن والمسرح بمصر والعالم .

يشمل برنامج الحفل السلام الوطني يعقبه كلمة د. سامح مهران، وسوف يتم منح ميدالية التجريبي لتكريم كل من "الفنان سيد رجب، الفنانة سميرة عبدالعزيز، الفنان أحمد كمال، الكاتب عبدالرازق حسين"، كما

يكرم المهرجان نخبة من المبدعين الراحلين والذين كان لهم باع طويل بإسهاماتهم الفنية عبر المهرجان، وهم الناقد حازم شحاتة، ود. هناء عبدالفتاح. والمخرج محمد أبو السعود.

الجدير بالذكر أن وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم قد اعتذرت عن الحضور لتكليفها رئاسيا للمشاركة في احتفالية لواندا بالسلام والذي تستضيفه العاصمة الأنجولية بالاشتراك مع منظمة اليونسكو، وتختتم الفعاليات بعرض دموع حديد للفنان وليد عوني.