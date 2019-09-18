ممثلان تركيان يثيران الجدل لشبههما بـ يوسف الخال ونيكول سابا

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 03:56 مساءً - تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً للممثل التركي ​أنجين التان​ والممثلة التركية ​بورتشين تيرزي أوغلو​ من مسلسلهما “الرصاصة” الذي يعرض حالياً، الأمر الذي أثار الجدل حول شبههما بالممثل اللبناني ​يوسف الخال​ وزوجته الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​.

وأكد الكثيرون ان التان يشبه الخال بشكل كبير في هذه الشخصية، واللافت في الأمر أن تسريحة بورتشين، في المسلسل جعلتها تبدو هي الأخرى قريبة الشّبه من سابا.

يحكي مسلسل “الرصاصة” الذي يعود به نجم مسلسل “قيامة وأكد الكثيرون ان التان يشبه الخال بشكل كبير في هذه الشخصية، واللافت في الأمر أن تسريحة بورتشين، في المسلسل جعلتها تبدو هي الأخرى قريبة الشّبه من سابا.يحكي مسلسل “الرصاصة” الذي يعود به نجم مسلسل “قيامة أرطغرل ” التان، إلى الدراما بعد نجاحه الكبير بشخصية أرطغرل عن نضال العشّاق اورهان أتماجا (نائب يسعى لتحقيق العدالة) و ليلى ديفريم (صحفية طموحة واثقة من قلمها) ضدّ العالم السفليّ في سنة 1970 في اسطنبول.

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