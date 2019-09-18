شاهدوا.. مشادات بين راغب علامة وأحلام تبدأ مبكرا قبل بث “ذا فويس”

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 03:56 مساءً - بدأت المناوشات تنطلق بين الفنان راغب علامة والفنانة أحلام، رغم عدم بدء عرض ذا فويس The Voice، حيث شهد المؤتمر الصحفي الخاص بانطلاق الموسم الجديد من البرنامج حرب كلامية بينهما.

وشهد المؤتمر الصحفي الخاص بذا فويس الموسم الخامس، تركيز كبير على اجتماع راغب علامة وأحلام من جديد في برنامج، بعد خلافاتهما السابقة العلنية على إثر وجودهما في لجنة تحكيم اراب ايدول.



ومع تأكيد أحلام وراغب علامة على أن خلافهما القديم انتهى، سأل أحد الصحفيين الموجودين: “يعني لن نرى أكشن؟” لترد أحلام قائلة: “لا استطيع أن أعيش بدون أكشن”، فتدخل السوبر ستار في الحديث قائلاً: “أحلام مبدعة بالمشاكل فنطروا بكرة بيطلع شي”.

وواصلت أحلام الحديث لتؤكد للحضور أن “الأكشن” سوف يستمر مع راغب علامة، لتمزح مع الصحفيين بقولها: “ممكن نصير نحضر على mbc أكشن”.

لم يكن هذا الموقف هذه المناوشة الوحيدة بين أحلام وراغب علامة في المؤتمر الصحفي، فجاء رده على سؤال مازن الحايك المتحدث الرسمي لقنوات mbc وهو: “تتمنى الصوت الحلو يفوز أم تتمنى أن يكون من فريقك يفوز؟” فرد السوبر الستار مازحاً: “لا لإلي ما بعطي لأحلام”، فضج الحضور بالضحك.

ومن المنتظر أن تعرض أولى حلقات ذا فويس الموسم الخامس يوم السبت 21 سبتمبر 2019.