شاهد: مواطن يوثق غش عمال شركة مقاولات في تركيب الأرصفة بالقصيم

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 03:56 مساءً - رصد مواطن في مقطع فيديو حالة من التقصير والاهمال من عمال شركة مقاولات متخصصين في تركيب الأرصف بشوارع منطقة القصيم.
ووثق المواطن قيام العمال بتركيب سيراميك الأرضيات بالرصيف فوق الرمل مباشرة وعدم استخدام الأسمنت المخصص للتركيب بالشكل الصحيح. وناشد المواطن بمحاسبة المقصرين والعمال الذين يغشون في تركيب الأرصفف واهدار المال العام.
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