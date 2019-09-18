اسم عربي يثير أزمة بين كيم كاردشيان وشقيقتها

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

انتقدت النجمة الأمريكية كيم كاردشيان، شقيقتها كيندال جينر، وجاء ذلك بعد أن أعلنت الأخيرة أنها لا تحب اسم “سالم”، الابن الرابع لكيم.

العارضة العالمية البالغة من العمر 38 عامًا، كيم، أبدت استغرابها من كيندال جينر، عارضة الأزياء الشهيرة، التي تبلغ من العمر 23 عامًا، بعد أن أجرت الأخيرة مقابلة مع برنامج “The Tonight Show” في وقت سابق من هذا الشهر، اعترفت فيها بأنها لا تحب اللقب الذي منحته كيم وزوجها كاني ويست، لطفلهما البالغ من العمر 4 أشهر.

وقالت كيم كاردشيان: رأيت هذه المقابلة التي قامت بها كيندال خلال البرنامج”، واستمرت بعدها في شرح عملية التسمية، قائلة إن كيندال وشقيقتها الصغرى كيلي، البالغة من العمر 22 عامًا، كانتا مشاركتين بشدة في القرار.

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وأضافت كيم كاردشيان قائلة: هناك فترة سماح يجب عليك فيها تسمية طفلك، قبل أن تضطر إلى الذهاب إلى المكاتب الحكومية وتسجيل الأوراق، 10 أيام فقط لتسمي طفلك أو يقومون بتسميته جون دو.

وتابعت النجمة العالمية: كان لدينا ساعة، استيقظت في الصباح وكان كاني ويست مشغولًا بالعمل، لذلك اتصلت بأخواتي وكانت كيندال متاحة وقلت لها تعالي الآن لن تغادري المنزل حتى نحصل على الاسم.