إنجاب طفل وشراء منزل.. من أولويات بريانكا شوبرا وزوجها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الممثلة بريانكا شوبرا، التي تتلقى ردود فعل إيجابية عن فيلمها The Sky Is Pink بعد العرض الأول في مهرجان تورونتو السينمائي 2019، تحدثت حول علاقتها مع زوجها نيك جوناس.

في مقابلة مع موقع E! News الترفيهي، خلال تواجدها على السجادة الحمراء، تطرقت النجمة البالغة من العمر 37 عامًا في الحديث عن دورها في الفيلم وكشفت عن كيفية العمل مع الكثير من الأطفال.

اعترفت نجمة Quantico بأنها تفضل التسكع مع الأطفال أكثر من البالغين، “الأطفال هم شعبي المفضل، أفضل شركتهم على البالغين، في الواقع، لذلك كان من المدهش أن أكون جزءًا من هذا الفيلم، أنا أحب الأطفال.

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بطبيعة الحال، منذ أن أشارت إلى حبها للأطفال، ألمحت إلى أن الأطفال هم في عقلها هي وزوجها نيك، وعند سؤالها عما إذا كانت هي ومغني Jonas Brothers يخططان لإنجاب أطفال في المستقبل، أجابت بابتسامة كبيرة على وجهها، “أتمنى لو رزقنا الله بهم”.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تتطرق فيها نجمة Baywatch إلى موضوع إنجاب الأطفال، في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت أن إنجاب طفل هو بالتأكيد على “قائمة مهامها”. وقالت لمجلة Vogue India عن عدد سبتمبر: “شراء منزل وإنجاب طفل مدرج في قائمة المهام الخاصة بي”.

يُشار إلى أن فيلم Sky Is Pink الذي شارك في بطولته فرحان أختار وزايرا وسيم وروهيت سرف، احتفاءً دام أربع دقائق بعد عرضه في مهرجان TIFF لهذا العام، تلقى فيلم