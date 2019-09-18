فيديو وصور.. رانبير كابور يلعب كرة القدم تحت المطر

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قضى الممثل الهندي رانبير كابور يومًا راضيًا بامتياز، وسط أقرب أصدقائه بالوسط الفني في بوليوود يومًا، رغم الأجواء الغير مستقرة التي صاحبت اللعب، وهطول الأمطار المستمر.

الممثل، الذي هو جزء من فريق كرة قدم خيري، شوهد في أفضل حالاته الرياضية حيث انضم إلى فريقه في مباراة تدريبية، حيث ارتدى الشورت القصير والقمصان المناسبة، وكعادته في مثل هذه الأحداث قام بربط باندانا على رأسه عند وصوله إلى ملعب لكرة القدم في المدينة.

إلى جانب ذلك، شوهد الممثل وهو يبتسم ويلوح بالكاميرات وهو يشق طريقه إلى الملعب، وبعد مباراة جيدة، لوح الممثل مرات عديدة لجمهوره المُنتظر خارج الملعب لإلقاء نظرة عليه، في أثناء مغادرته وهو يرتدي سترة رياضية.

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رانبير لم يخف سعادته، خلال تواصله البسيط مع من حوله في الأيام القليلة السابقة، وهو ما فسره البعض بعودة والده نجم بوليوود ريشي كابور Richi kapoor إلى الهند، برفقة زوجته نيتو كابور Neetu Kapoor، بعد إقامة طويلة في نيويورك للعلاج من السرطان، استمرت 11 شهرًا، و11 يومًا.

وعلى الجانب المهني، يواصل الممثل تصوير فيلم الخيال العلمي “Brahmastra” مع صديقته الممثلة الشابة علياء بهات وأميتاب باتشان، الفيلم سوف يعرض على شاشات الصيف المقبل.