شاهد.. تايجر شروف يتحدى معلمه هريثيك روشان في هذه الصور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يعرف المقربون من أن الفنان الشاب تايجر شروف من أكثر المعجبين والمتحمسين للنجم هريثيك روشان، حيث اعترف ممثل “Baaghi” علانيةً بأنه يعتبر روشان مرشدًا له ومعبودًا.

يتقاسم شروف وروشان مساحة الشاشة لأول مرة في بطولة فيلم الأكشن “الحرب”

في مقابلة صحفية سابقة، قال تايجر “تقليد شخص ما تتطلع إليه هو أفضل شكل من أشكال الإطراء وإظهار احترامك لهذا الشخص” وبالتالي فقد رأينا تايجر وهو يُحاكي هريثيك عدة مرات.

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لكن أطل تاجر في صور حديثه نُشرت له، خلال بدأ الترويج لفيلمه المقبل، كان يرتدي فيها تيشيرت أيود مطبوع عليه وجه روشان في أثناء بطولة فيلمه “كريش” مع تعليق غريب يقول “إخفاء خوفك وراء قناع؟ “.

كان شروف، قد صورة جديدة من كواليس فيلمه المنتظر war، ظهر بها برفقة نجم روشان، لإثارة الحماسة في نفوس متابعيه على موقع أنستجرام من المترقبين لطرح الفيلم الجديد.

كما نقل موقع “إنديا توداي”، الصورة الجديدة التي ظهر بها الثنائي هيرثيك وتايجر، جالسان بإطلالات سوداء مطابقة، للأستراحة من يوم تصوير شاق.

الفيلم سيكون من إخراج الكاتب والمخرج الهندي Siddharth Anand، وسيتم طرحه رسميا بصالات العرض في الثاني من أكتوبر القادم، وقد وسبق أن أعلن مخرج الفيلم، Siddharth Anand عن أن هذا الفيلم سيكون الأول بتاريخ بوليوود الذي يتم تصويره في الدائرة القطبية الشمالية المجمدة.