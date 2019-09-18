أبهيشيك باتشان في أول بوستر لفيلمه «The Big Bull»

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
شارك الممثل الهندي ابهيشيك باتشان Abhishek Bachchan أول بوستر لفيلمه الجديد The Big Bull، يُظهر البوستر صورة مظلمة مزخرفة لثور من البرونز.
الابن الأكبر للفنان السبعيني أميتاب باتشان، نشر تغريدة تحمل البوستر، وذلك على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”
في حين تزعم التقارير أن الفيلم يعتمد على أحداث حقيقية حدثت بين عامي 1990 و2000، وعن الحالات التي غيرت النسيج المالي في الهند، فإن الشعار الخاص بالملصقات يدل على أنه “قصة غير واقعية”، والفيلم من إخراج كوكي جولاتي.
وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، سوف يضم الفيلم أيضًا إيلينا ديكروز، وقد تم الاحتفاظ بتفاصيل أخرى حول الفيلم، كما أعلن أبهيشيك أنه تلقى التهنئة من العائلة والأصدقاء على المشروع المقبل، منهم شقيقته شويتا باتشان، أنيل كابور وبيباشا باسو وغيرهم.
وقد شوهد أبهيشيك آخر مرة في فيلم أنوراغ كاشياب “منمارزيان”. كان أداءه في الفيلم موضع تقدير النقاد والجماهير، وقد تصدر بطولة الفيلم أيضا الفيلم فيكي كوشال وتابسي بانو.
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