شاهد مفاجأة بريانكا شوبرا لزوجها نيك جوناس في عيد ميلاده

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

نحن على يقين من أن النجمة بريانكا شوبرا لا بدَّ وأن تكون قد خططت لكثير من المفاجآت لزوجها المغني الأمريكي نيك جوناس الذي يحتفل بعيد ميلاده الثلاثاء 17 سبتمبر.

في أثناء تصفحنا لصفة شوبرا الرسمية على تطبيق مشاركة الصور ومنصة التواصل العالمية Instagram، صادفنا هذه الصورة الغريبة لـ نيك التي تمثل كعكة عيد ميلاد عملاقة، من الواضح أن بريانكا قد فاجأت نيك بتجهيز حفلة عيد ميلاد منتصف الليل.

شاركت إحدى صفحات المعجبين بـ PriNick هذه الصورة على Instagram، حيث يمكننا أن نرى بريانكا برفقة زوجها، ولكن ما لفت انتباهنا كان الكعكة الهائلة الضخمة على شكل زجاجة في هذه الصورة مع رسالة مذهلة تقول “الحياة كما ينبغي. عيد ميلاد سعيد، نيك”.

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في الليلة الماضية، قامت بريانكا بمشاركة مقطع فيديو خاص وعلقت عليه قائلًة: “نور حياتي، كل يوم، معك أفضل من الماضي، أنت تستحق كل السعادة في العالم، شكرًا لك على كونك أكثر الرجال المحبة كرمًا الذين قابلتهم على الإطلاق. شكرًا لك على كونك لي. عيد ميلاد سعيد Jaan. أحبك @ Nickj

ومع ذلك، لم تكن شوبرا هي الشخص الوحيد في العائلة المشهورة التي هنأت نيك في عيد ميلاده سعيد، كيفن جوناس وجو جوناس.

وكتب جو على الشبكة الاجتماعية إلى جانب سلسلة من الصور “عيد ميلاد سعيد يا حبيبي! أحبك يا رجل”. “كن رائعًا. استمر في النمو. استمر في جعل الناس يبتسمون”.

تزوج نيك وبريانكا في ديسمبر من العام الماضي في حفل زفاف كبير أقيم في جودبور.