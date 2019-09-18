ماليكا شيرويت غير مستعدة للأمومة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كثير من النساء يحلمن بالأمومة، لكن النجمة الهندية الجريئة ماليكا شيرويت ترفض أن تصبح أم خوفا من تحمل المسئولية.

ماليكا 42 عاما، رغم استبعاد الأمومة من حياتها، ووسط جدول أعمالها المزدحم، خصصت وقتا لابن أخيها الطفل رانشر لامبا، واصطحبته معها مؤخرًا إلى مهرجان كان السينمائي هذا العام.

نظرًا لأنها تحب الأطفال كثيرًا، هل ترى نفسها كأم في المستقبل القريب؟ شيرويت في ردها على سؤال صحفي وجه إليها على هامش مشاركتها بالحفل، تقول إنها غير مستعدة لذلك.

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تقول: “إنها مسؤولية كبيرة لا أريدها. أنا غاضبة من مسؤولية طفل، إذا كان لدي طفل، فيتعين علىّ التفكير في الطفل طوال الوقت. سوف أفكر في أي مدرسة وكل ذلك. أنا سعيدة بالطريقة التي أنا عليها”.

وقد لا تكون منفتحة على إنجاب أطفال، لكن ماليكا، التي تواعد رجل الأعمال الفرنسي سيريل أوكسينفانس لبعض الوقت، مستعدة للحب والزواج مرة أخرى.

أضافت ماليكا، التي تلعب دور البطولة في سلسلة على الإنترنت بعنوان Booo Sabki Phategi وستظهر في فيلم “Par kaam se fursat mile مع راجات كابور: “أنا عزباء ولكني أريد أن أكون في حالة حب، الرومانسية رائعة وهي ملهمة”.