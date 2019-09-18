القبض على الفنان المغربي عبدالفتاح جوادي بتهمة الاغتصاب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ألقت السلطات الفرنسية القبض على الفنان الكوميدي المغربي عبدالفتاح جوادي، خلال تواجده في مدينة غرونوبل، بتهمة الاعتداء على شابة فرنسية.

وقد تم حجز جواز سفر الفنان المغربي، بالإضافة إلى سيارته وهاتفه، كما تم فرض الإقامة الجبرية عليه في مركز مخصص للمهاجرين غير الشرعيين.

السلطات الفرنسية قررت إطلاق سراح جوادي، دون أن يسمح له بمغادرة مدينة غرونوبل الواقعة شرق فرنسا، ومن المقرر بدء محاكمته يوم 17 أكتوبر المقبل.

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والفنان المغربي عبدالفتاح جوادي، من الفنانين الكوميديين الذين تخرجوا من برنامج “كوميديا”، وشارك في عدد من “السيت كوم” في التليفزيون/، كما قام باحياء عدد من السهرات والحفلات الخاصة.

يذكر أن هذه القضية مشابهة للقضية الذي اتهم فيها مواطنه الفنان المغربي سعد لمجرد، وقد حصل لمجرد على البراءة من تهمة الاغتصاب، التي اتهمته فيها الفتاة الفرنسية لورا بريول وستتم محاكمته فقط بتهمة العنف والاعتداء الجنسي عن القضية نفسها، حسبما أكد أحد أقاربه إضافة إلى محاكمته في القضية الثانية التي وقعت في سان تروبيه.

فيما قررت مقدمة الشكوى الفرنسية لورا بريول بالاستئناف على قرار المحكمة بتخفيف التهم بحق الفنان المغربي، حيث أنها تصر على محاكمته بتهمة الاغتصاب.