أحمد حلمي ينضم لنجوم «الجيم».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قرر الفنان المصري أحمد حلمي أن يشارك جمهوره في فيديو له أثناء تدريباته في الجيم، مثلما اعتاد غيره من النجوم أن يفعلوا.

حلمي شارك جمهوره من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، في لقطات له وهو يتمرن، حيث ظهر وهو ينط الحبل، ويقوم بتدريبات أخرى عنيفة وسط تشجيع المحيطين به.

لقطات حلمي في الجيم حازت على إعجاب جمهوره الذي شجعه على ممارسة الرياضة وتحسين لياقته البدنية، من خلال التعليقات.

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أحمد حلمي يعرض له فيلم “خيال مآته” ويشارك في بطولته منة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج خالد مرعي.

الفيلم تعرض لعدد من الانتقادات، وقيل ان فكرته مسروقة، ولم يحقق الإيرادات المرجوة منه، ولكنه حاز على إعجاب عدد كبير من جمهور حلمي.

ويعتمد الفيلم على الفلاش باك، حيث يرصد قصة بطل الفيلم وكيف كون عصابة للسرقة باحتراف، بينما يقوم حلمي أيضا بدور حفيد البطل الشاب الصغير الذي يساعد جده ويقع في حب منة شلبي.