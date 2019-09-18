أحمد زاهر وأحمد كرارة وراندا البحيري في حفل «إيجيبت أي» بالتجمع.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم مهرجان “إيجيبت أي” لعام 2019 بأحد فنادق التجمع الخامس، برئاسة رجل الأعمال الدكتور هانى هيبة، لتكريم الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية المميزة لهذا العام، بحضور عدد من نجوم الفن.

المصممة جينا سلطان افتتحت المهرجان بعرض مجموعتها لعام 2019 - 2020، ثم تم تكريم عدد من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد زاهر، وراندا البحيري، ومروة عبد المنعم، ولقاء سويدان، وأحمد كرارة، ودوللي شاهين، وأسامة منير.

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ويعد هذا المهرجان واحدًا من المهرجانات، التي تهتم بصيحات الموضة، وكل ما يخص المرأة العربية، وشكل وتصميمات الفساتين الشرقية، والتعرف علي ثقافات مصممي الأزياء في دول المغرب العربي، وتبادلها.

والمهرجان يضم أهم مصممي الأزياء في مصر، من بينهم الإعلامية ومصممة الأزياء جينا سلطان، ومحمد نور، ومصممة الأزياء الإسكندرانية مي علام، ومصممة الأزياء موهبة بولدروع، وخالد السويفي، وحياة مدني،وكريمة بكيري، وحنان رافي، ولطيفة بوزاعه.