ريم البارودي تتعرض لأزمة صحية شديدة وتلزم الفراش.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية ريم البارودي لأزمة صحية شديدة، أجبرتها على ملازمة الفراش.

ريم كشفت التفاصيل، بقولها: “الحمدلله بقالي يومين عندي سخونية ودرجة حرارتي وصلت 40، تعبانة جدا ونايمة على طول والنهارده الدكتور لسه ماشي من عندي والحمدلله ابتديت اتحسن”.

وأضافت، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”: “شكرا الانسان المخرج الأستاذ تامر حمزة لأنك لو مكنتش اخدت قرار في الوقت المناسب كان زماني في حتة تانية”.

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ووجهت رسالة شكر للفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، بقولها: “محمد محمود عبدالعزيز المحترم الخلوق الراقي في زمن صعب وقاسي جدا.. كنت سعيدة جدا واتشرفت بالشغل معاك وان شاء الله نتقابل قريب في عمل جديد عشان أكمل استمتاع”.

وأضافت: “كسبت أخ وصديق وإنسان وفنان حقيقي وحقك عليا يا غالي في أي حاجة تكون زعلت مني وشكرا يا ابن الأصول انك استحملتني في كل تقلباتي المزاجية وآخرها تعبي”.

يذكر أن ريم البارودي تشارك محمد محمود عبدالعزيز في بطولة مسلسل “قيد عائلي”، وهو من بطولة كل من عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبد الله، سيمون، وهالة فاخر، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، ودينا فؤاد، ميرهان حسين، محمد نجاتي، سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.