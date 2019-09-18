- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك الفنان المصري كريم فهمي، متابعيها عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، بصورة من حفل زفاف شقيقه أحمد فمي، والفنانة هنا الزاهد، تجمع زوجته وأبنائه.
كريم فهمي، فوجئ بإحدى متابعته تسخر من ابنتيه واللتان وضع على وجيههما قلوب، وتصف شعرهما بسلك المواعين
وحاول كريم السيطرة على غضبه، وكتب لها: “هتغلطي في بناتي هتسمعي كلام عمره ما طلع مني وأنا هحترم أن ليكي اب هيزعل “، إلا أن شقيقه أحمد فهمي قرر التدخل والرد بعنف وألفاظ خارجة.
أحمد فهمي قال في تعليقه: “انا مش لاقى (...) اللي شاتمة كاميليا وناعومي، ما هو لما واحدة يوصل بيها النفسنة على اطفال يبقى اكيد ريحتها أوسخ من رجلي الساعة ٣ الضهر وانا لابس جزمة من غير شراب وفاقدة الأمل إنها تتجوز”.
وأضاف: “بيني وبينك دا أحسن عشان الأشكال دي مينفعش تتكاثر.. دا المفروض يعقموهم كمان... أنا طول عمري بقول عندكو حق إني بتعصب زيادة لكن المرة دي مش هسمع حد لما وسخة زي دي تتكلم عن طفلة وتقول شعرها سلك مواعين”.
واختلفت الردود بين مؤيد ومعارض الشتائم أحمد فهمي، وطالبه البعض بحذفها لأنها قد تعرضه المشغلة القانونية.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمي يسب إحدى متابعات شقيقه بألفاظ خارجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.