الإمارات ضيف شرف مهرجان "الآلات الوترية" في إيطاليا

شاركت دولة الإمارات كضيف شرف في المهرجان الفني "الآلات الوترية والدبلوماسيين"، الذي أقيم بمقر بلدية مدينة كريمونا الإيطالية.

وشهدت فعاليات المهرجان، الذي مثلت دولة الإمارات فيه أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، حضورا كبيرا لممثلي البعثات الدبلوماسية لأكثر من 13 دولة من بينها فرنسا وسويسرا وبلغاريا واليابان والمكسيك والمجر وسويسرا وهولاندا والنمسا.

وشارك بالحضور القنصل العام لدولة الإمارات لدى ميلانو، عبد الله الشامسي، ورئيس بلدية كريمونا، فيتو دانيلو جالياردي، ورئيس محافظة كريمونا، باولو ميركو سينيوروني.

وأكد مدير عام أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، علي عبيد الحفيتي، في كلمة خلال افتتاح المهرجان، أهمية الموسيقى في حياة الشعوب، كونها مرآة تعكس الدور الحضاري لها، وتساهم في إثراء الفكر والفن، عبَر تخطيها كافة الحواجز بين الدول.

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وأشار إلى اهتمام الإمارات بالآلات الوترية التي تتميز بنمط الموسيقى الشرقية الناشئة عن حضارات الشرق المختلفة، وتعكس طابع الحياة الشرقية لهذه الشعوب على اختلاف ثقافاتها.

واستعرض أبرز الآلات الموسيقية الوترية في دولة الإمارات، ودورها في ترسيخ الطابع السلمي بين الشعوب، مؤكداً أهمية الموسيقى في إرساء علاقات المحبة بين الدول.

وأوضح القنصل العام لدولة الإمارات لدى ميلانو أن الإمارات وضعت ضمن استراتيجيتها، أهمية توظيف الفن الأصيل في خدمة المجتمع، وتكريس الهوية الوطنية، لافتاً إلى أهمية الدبلوماسية الموسيقية في نشر الوعي المشترك بين الشعوب والحضارات والتفاهم بينها.

وأكد الشامسي أهمية علاقات التعاون المثمرة في المجال الفني بين الإمارات وإيطاليا، مشيداً بتجربة أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة الفنية، ودورها في صقل وإبراز المواهب الموسيقية وتأهيلهم في إطار أكاديمي متخصص في المجال الموسيقي.

وكانت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة قد قدمت في المهرجان معزوفتين "الحب الأول وليالي الأندلس" من تأليف الفنان الإماراتي علي عبيد الحفيتي ومشاركة مدرسي الأكاديمية، ولاقت المعزوفتان ضمن أمسية موسيقية شرقية الروح والهويّة، تفاعلا كبيرا من الجمهور.

ونظم الحدث الفني رئيس مركز اللقاءات الدبلوماسية والفيدرالية الوطنية للدبلوماسيين والقناصل في إيطاليا، البروفيسور إيمانويلي بيتّيني، وأقيم تحت رعاية البرلمان الأوروبي ووزارة الثقافة والمكتب الإقليمي للحكومة في كريمونا والمجلس الإقليمي الخاص بمقاطعة لومبارديا، وكذلك تحت رعاية بلدية وإقليم كريمونا.