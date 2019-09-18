"أد أسترا" يفتتح الدورة الثالثة من "الجونة السينمائي" الخميس

يفتتح فيلم "أد أسترا" للفنان العالمي براد بيت، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي 2019، الخميس وتستمر حتى 28 سبتمبر الجاري، تعرض خلالها 83 فيلما في جميع المسابقات.

ويترقب محبو السينما في مصر الوطن العربي والعالم، الدورة الجديدة من المهرجان بعد النجاح الكبير الذي حققه في الدورتين السابقتين، وما أضافه لصناعة السينما من انتعاش وحراك فني كبير بسبب حسن التنظيم ومستوى الأفلام المشاركة.





ويعرض الجونة السينمائى فى حفل الافتتاح فيلم"أد أسترا" والعمل من إخراج جيمس جراي وبطولة براد بيت وروث نيجا، وهو فيلم خيال علمي تدور أحداثه عن مهندس تابع لفصيلة عسكرية يبحث عن والده المختفي في المجرة أثناء مشاركته في مهمة فضائية.

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ويمنح المهرجان هذا العام جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان المصري محمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية مي مصري.





كما تشهد الدورة الجديدة عرض مجموعة من الأفلام المهمة التي سبق عرضها في مهرجانات دولية بارزة مثل"1982" الفائز بجائزة أفضل فيلم آسيوي في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وفيلم "طفيلي" الحاصل على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، و"بيرانا" الحائز على جائزة الدب الفضي من مهرجان برلين، ومن إيطاليا يشارك فيلم "الخائن"، فضلا عن أفلام أخرى مثل "الأب" من بلغاريا و"الحياة الخفية لأوريديس جسماو" من البرازيل.

وتغيب الأفلام المصرية عن مسابقتي الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة، في حين يشارك فيلمان في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، هما: "هذه ليلتي" للمخرج يوسف نعمان، و"عمى ألوان" للمخرجة منة إكرام، وهو إنتاج مشترك بين مصر والمملكة المتحدة، وفي الاختيار الرسمي خارج المسابقة يُعرض "الفارس والأميرة" لبشير الديك وإبراهيم موسى، إنتاج مصري سعودي، و"لما بنتولد" للمخرج تامر عزت، وهو آخر سيناريو كتبته السيناريست الراحلة نادين شمس.

وكانت إدارة مهرجان الجونة السينمائى أعلنت فى وقت سابق عن حضور النجم المصري الكندي مينا مسعود بطل فيلم علاء الدين"للمشاركة فى حفل الافتتاح.