Sep 18, 2019
بعد شهر على اطلاق شركة الانتاج “لايف ستايلز ستدويوز” أغنية “أنا عندي حبيب” للنجمة الشابة روان عليان، تجاوز الكليب الذي وقعه المخرج المتميز فادي حداد حاجز المليونين مشاهدة على قناة الشركة المنتجة للعمل عبر موقع يوتيوب.
أغنية “أنا عندي حبيب” تأليف وتلحين محمد رفاعي وتوزيع سوات ارديجان، وصورتها “عليان” في بيروت تحت إدارة المخرج فادي حداد الذي كالعادة قدّم صورة راقية وفكرة شبابية تناسب أجواء الأغنية المليئة بالطاقة الايجابية وحب الحياة.
شركة “لايف ستايلز ستوديوز” باركت لـ روان وكُل من ساهم في صناعة الأغنية والفيديو كليب وتقديمها بالشكل المطلوب.
وكانت روان عليان قد أكدت خلال لقاء تلفزيوني، ان أغنية “انا عندي حبيب” كانت فرصة للتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التي قدمت لها كل ما تتمناه. وتابعت روان أنه وبعد اربع سنوات من الانتظار “صبرت ونلت”.
وشددت “عليان” ان الشركة قدمت لها كل ما تتمناه خاصة أنه أول ظهور لها في الوسط الفني حيث أطلت بطريقة تليق بها ان لناحية المضمون والشكل.
كذلك وجهت روان تحية الى المخرج المتميز فادي حداد، ولفتت الى أنها كانت تتمنى ان تتعامل معه، وكانت أمنيتها ان تتعاون معه في أول كليب وهذا ما تحقق من خلال “لايف ستايلز ستوديوز”.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما حققته أغنية روان عليان “انا عندي حبيب” في شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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