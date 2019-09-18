متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ عشر سنوات وعلاقة النجم ملحم زين والإعلامي جمال فياض، متوترةٌ ووصلت الى حائطٍ مسدود بخاصةٍ بعد الخلاف الذي نشب بينهما وثالثهما الموسيقار الراحل ملحم بركات في قطر، على الرغم من محاولات تحقيق المصالحة، إلا أنَّ كل تلك المحاولات باءت بالفشل لحين الجمع بينهما والوصول إلى النهاية السعيدة في منزل النجم عاصي الحلاني، الذي تعرض للإصابة أثر وقوعه عن الفرس.
الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الإعلامي جمال فياض؛ إذ تحدث عن خلافه مع النجم ملحم زين والذي امتد حوالي العشر سنوات وانتهى بإتمام المصالحة في منزل النجم عاصي الحلاني.
كانت هذه تفاصيل خبر جمال فياض: عاصي حاول مصالحتي مع ملحم زين منذ سنوات.. وأنا من دعمته في الموريكس دور! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.