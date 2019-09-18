جمال فياض: عاصي حاول مصالحتي مع ملحم زين منذ سنوات.. وأنا من دعمته في الموريكس دور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ عشر سنوات وعلاقة النجم ملحم زين والإعلامي جمال فياض، متوترةٌ ووصلت الى حائطٍ مسدود بخاصةٍ بعد الخلاف الذي نشب بينهما وثالثهما الموسيقار الراحل ملحم بركات في قطر، على الرغم من محاولات تحقيق المصالحة، إلا أنَّ كل تلك المحاولات باءت بالفشل لحين الجمع بينهما والوصول إلى النهاية السعيدة في منزل النجم عاصي الحلاني، الذي تعرض للإصابة أثر وقوعه عن الفرس.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الإعلامي جمال فياض؛ إذ تحدث عن خلافه مع النجم ملحم زين والذي امتد حوالي العشر سنوات وانتهى بإتمام المصالحة في منزل النجم عاصي الحلاني.