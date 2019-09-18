ناصيف زيتون: في ناس أنا مدايقهن.. وُأفضل التعاون مع فنان يحبني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقام النجم السوري ناصيف زيتون مؤتمرًا صحفيًا ضمن مهرجان الياسمين الذي تنظمه شركة "مينا إيفينتس" في العاصمة السورية دمشق.

وخلال المؤتمر تحدث زيتون عن تفاصيل كثيرة منها أحلامه وأفكاره لطريقه المقبل، كما ردّ على بعض الانتقادات التي وجّهت له ولبعض أغنياته.

وتحدث زيتون كذلك عن إعلان النجم العراقي سيف نبيل عدم التوافق بينهما وتوقف إطلاق "ديو" يجمعهما بعدما بدآ معًا التحضير لأغنية مشتركة، مبينًا من هو الفنان الذي يحبّ أن يقدم معه ديو غنائيًا.

وعلى الصعيد الشخصي والإنساني، تحدث زيتون عن موقف أثر في نفسه وأحزنه وعن دور والدته في حياته.

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وكان ناصيف زيتون اختتم ليالي المهرجان بحضور جماهيري كبير لحفله على مسرح مدينة المعارض القديمة، حيث قدم مجموعة من أبرز أغنياته التي تفاعل معها الحضور.