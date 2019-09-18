عروس بيروت: فارس وثريا يجدّدان حبهما.. وسر عائلة الضاهر ينكشف!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت الحلقة الـ 13 من المسلسل العربي "عروس بيروت"، العديد من الأحداث الساخنة والمهمة التي ستؤثر على مسار الأحداث، فبعدما انتهت الحلقة الـ 12 بخديعةٍ قامت بها الست ليلى "تقلا شمعون"، من أجل إنهاء معاملات الطلاق بين ابنها فارس "ظافر العابدين"، وزوجته ثريا "كارمن بصيبص" مُستغلةً الخلافات بينهما.

بدأت أحداث الحلقة الـ 13 بتوجه ثريا إلى عمل فارس من أجل مُعاتبته لاتباعه هذه الطريقة في الطلاق، لتكتشف أنّه لا علاقةَ له بالأمر وأنَّ كل القصة خديعةٌ من والدته، بالمقابل يقوم فارس بتمزيقِ أوراق معاملة الطلاق.

كما يتجه فارس لمعاتبة والدته مُهددًا إياها بتركها والعيش في بيروت هو وزوجته، في حال استمرت بهذه التصرفات، ثم يتوجه لمصالحة زوجته وإعادة المياه إلى مجاريها بينهما.

وخلال الحلقة تنكشف علاقة حب فارس القديمة والتي كانت رفضتها والدته أيضًا، كما تظهر حبيبته السابقة ضمن الأحداث والتي قررت العودة إلى لبنان بعد سفرها إلى لندن من أجل نسيان فارس، ليبدأ بذلك فصلٌ جديدٌ من المشاكل بين فارس وثريا.

وفي نهاية الحلقة يكتشف المشاهد لغز عائلة آدم "محمد الأحمد" ووالدته "ضحى الدبس"؛ إذ يتضح أنَّ آدم هو الأخ غير الشقيق لأبناء الضاهر، وهو الابن الأكبر لوالدهم فوزي الضاهر والذي تخلى عنه وعن والدته من أجل الزواج من ليلى، ليعود آدم بعد سنوات طويلة من أجل الانتقام من والده عن طريق إخوته.