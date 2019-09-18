شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى مغازلا جمهوره بصحبة زوجته: "نهاركم عسل بنمسى ع الجميع أنا وسومى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم تامر حسنى صورة تجمعه بزوجته بسمة بوسيل عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وكتب عليها قائلا: "نهاركم عسل بإذن الله بنمسّى عالجميع أنا وسومى للى متابع اوى أو نص متابع النهارده الستورى عندى هتكون مسلية".

من ناحية أخرى يستعد النجم تامر حسنى لإحياء حفل غنائي يوم 29 سبتمبر الحالى، احتفالا بتخرج دفعة 2019 لطلاب إحدى الجامعات بالإسكندرية، ومن المقرر أن يغنى تامر عدداً من أغانى ألبومه الأخير "عيش بشوفك"، إضافة إلى أغانيه الشهيرة لدى الجمهور، والتى قدمها على مدار مشواره الفنى.

فى سياق مختلف ينتظر النجم تامر حسنى طرح فيلمه الجديد "الفلوس" يوم 2 أكتوبر المقبل، ويشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

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فيلم " الفلوس" استغرق تصويره ما يقرب من 5 أشهر مابين توقف وأجازات وتجهيزات وخلافه، وطرحت الشركة المنتجة الأفيش الدعائى لأبطال الفيلم الفترة الماضية، حيث تبدأ فى عمل الدعاية التسويقية خلال الأيام المقبلة على الشاشات وفى الشوارع والميادين.

وفى سياق آخر، يستعد النجم تامر حسنى لتصوير فيلمه الجديد "مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ومن المقرر أن يتم الأعلان عن أسماء الأبطال خلال الأيام المقبلة، حيث يعقد تامر ومخرجته عدة جلسات عمل للأتفاق على كافة التفاصيل، من أجل البدء فى التصوير خلال منتصف شهر أكتوبر المقبل، والفيلم إنتاج مشترك بين سينرجى فيلمز وتامر حسنى .