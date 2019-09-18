شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كريم فهمى بصحبة زوجته فى 10 صور رومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص الفنان كريم فهمى على مشاركة الجمهور على السوشيال ميديا بلحظاته الخاصة التى يقضيها بصحبة زوجته سواء فى المناسبات أو أثناء السفر والأجازات حيث أنه من النجوم المعتادين على نشر صوره بصحبة زوجته طوال الوقت على حسابه بموقع انستجرام ودائما ما يكون هنك تفاعل كبير من الجمهور حولهما.

وشهد اليومين الماضيين مشادات على حساب كريم بالانتسجرام بعدما نشر صورة بصحبة زوجته وابنتيه من حفل زفاف شقيقه أحمد فهمى من هنا الزاهد، ولكنه أخفى وجه الطفلتين، لتعلق واحدة من المعجبات باستغرابها من إخفاء كريم لوجه طفلتيه وأساءت المعجبة لهما، ليرد كريم دون انفعال ويظهر أحمد فهمى برد قوى على البنت صاحبة التعليق وسبها.



كريم فهمى وزوجته

وفى اليوم التالى حاول كريم مداعبة جمهوره بنشر صورة جديدة مع زوجته مع اخفاء وجهما مع تعليق "حد ليه شوق فى حاجة – مساء الفل على المحترمين ولاد الناس المتربيه" لتنتهى المشادات والتعليقات وتلقى طريقة نشر الصورة والتعليق الجديدة اعجاب الجمهور.

وفى سياق آخر يحضر كريم فهمى لمسلسل جديد من نوعية الـ 45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوى، ويحمل اسم مبدئى "ملاك" من تأليف حسان دهشان وإخراج ابراهيم فخر، كما يصور أيضاً فيمه الجديد "ديدو" عن فكرة "عقلة الاصبع" وكتبه ويقوم ببطولته بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وإخراج عمرو صلاح.

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رومانسية كريم فهمي مع زوجته



رومانسية كريم فهمي مع زوجته



رومانسية كريم فهمي مع زوجته



رومانسية كريم فهمي مع زوجته



رومانسية كريم فهمي مع زوجته



رومانسية كريم فهمي مع زوجته



كريم فهمي وزوجته



كريم فهمي وزوجته



كريم فهمي وزوجته