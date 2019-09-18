شكرا لقرائتكم خبر عن الراجل ده فى سكة لوحده وطعم مزيكا لوحده.. على الألفى يدعم محمد محيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المطرب على الألفى صورة "سيلفى" تجمعه بالمطرب محمد محيى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلق على الألفي على الصورة قائلاً: "محمد محيى صاحب جزء كبير قوي من تكوين ذوق جيل التمانينات والتسعينات في الأغنية المصرية، الراجل ده في سكة لوحده وطعم مزيكا لوحده.

وأضاف على عبر صفحته الخاصة: "اختيار مواضيع و ألفاظ محدش يجرؤ عليها غيرمحمد محيى واحد من فنانين قليلين قوي صاحب هوية ثابتة و بصمة ممكن تختلف على صوته او أغانية لكن عمرك ما تنكر فكرة البصمة و الهوية الغنائية محمد محي ركن مهم في تاريخ الأغنية المصرية الحديثة و مشتاقين قوي للجديد يا محي".

من ناحية أخرى قرر المطرب محمد محيى طرح ألبومه الجديد، والذى يعود به بعد غياب سنوات، بشكل مختلف بحسب تعبيره، بحيث يتم طرح أغنية من الألبوم كل أسبوع، على أن يتم طرحه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يبدأ بطرح أغنية "قضية"، وهى من كلمات الراحل رضا أمين، وألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد.

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ويضم الألبوم 18 أغنية، ومن أبرزها "قضية"، و"هربت"، "أخبار الحبايب"، "يوم جديد"، "غرست أمري"، "ورقة وقلم"، "أحلى الناس"، "وقدامى واحد"، "بتاع زمان"، "بعدنا"، "ماتسألوهاش".. وغيرها.

يذكر أن آخر ألبومات محمد محيى كان بعنوان "مظلوم" عام 2008، وكانت أغنية "يا حنين"، آخر أغانيه من ألحانه وكلمات الشاعر الغنائى بهاء الدين محمد، ومن توزيع فهد.