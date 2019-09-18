شكرا لقرائتكم خبر عن من بيروت .. منة فضالى تودع الصيف بفستان أسود جذاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة منة فضالي الاستمتاع بصيفها على طريقتها الخاصة حيث تحرص على التفاعل مع متابعيها عبر فيس بوك وانستجرام بشكل دائم، ولكن تلك المرة من بيروت التي تتواجد بها منذ أيام.





منة فضالي نشرت صباح اليوم عدة صور لها أثناء جلوسها أمام حمام السباحة وهي تستمتع بأجواء الصيف على هامش تواجدها فى العاصمة اللبنانية بيروت قبل عودتها إلى القاهرة خلال الأيام القادمة، وقد ظهرت خلال الصور وهي ترتدي فستان اسود منقوش من منطقة الصدر برفقة نظارة سوداء فوق الرأس، وهي الصور التي نالت إعجاب عدد كبير من متابعيها.

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على جانب آخر تواصل الفنانة منة فضالي الاستعداد لأكثر من مشروع فني خلال الفترة المقبلة حيث تستعد لتصوير أكثر من عمل سينمائي جديد خلال الفترة المقبلة منهم فيلم "ماكو" برفقة العديد من الفنانين المصريين والعرب، وأيضاً فيلم "مينى بار" الذى تشارك فى بطولته إلى جانب نضال الشافعى.





كما يعرض لها حالياً الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي" ويشاركها به العديد من النجوم والنجمات أبرزهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.