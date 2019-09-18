شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين كيم كاردشيان وشقيقتها بسبب إطلاقها اسما عربيا على ابنها الرابع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، عن خلاف مع شقيقتها الصغرى " كيندال جينر" بسبب إطلاقها اسم عربى على ابنها الرابع "سالم"، وفقا لموقع "سبوتنيك".
وقالت شقيقة كيم كارداشيان، إنها اعترفت بأنها لا تحب اسم "سالم" الذى منحته كيم وزوجها كانيه ويست، لطفلهما البالغ من العمر 4 أشهر، وعلقت كيم "رأيت هذه المقابلة التى قامت بها كيندال خلال البرنامج".
وقالت كيم ، إن كيندال وشقيقتها الصغرى كايلي، البالغة من العمر 22 عاما، كانتا مشاركتين بشدة في القرار، مضيفة "هناك فترة سماح يجب عليك فيها تسمية طفلك، قبل أن تضطر إلى الذهاب إلى المكاتب الحكومية وتسجيل الأوراق، 10 أيام فقط لتسمى طفلك أو يقومون بتسميته جون دو".
وأوضحت "كان لدينا ساعة، استيقظت في الصباح وكان كانيه مشغولا بالعمل، لذلك اتصلت بأخواتي وكانت كيندال متاحة وقلت لها تعالي الآن لن تغادري المنزل حتى نحصل على الاسم".
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